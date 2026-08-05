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युवाओं के अधिकारों को धार देंगे राहुल:राणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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प्रयागराज में आठ अगस्त को आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। सुलतानपुर जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। यह आयोजन युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने का एक अवसर होगा।

युवाओं के अधिकारों को धार देंगे राहुल:राणा

सुलतानपुर,संवाददाता। आठ अगस्त को प्रयागराज केकेपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक जिम्मेदारियों, जनसंपर्क अभियान तथा जिले से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं, छात्र-युवाओं एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। जिलाध्यक्ष ने इस दौरान विभिन्न ब्लॉकों, नगर इकाइयों एवं न्याय पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियां तय करते हुए सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

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श्री राणा ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक छात्रों युवाओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, ताकि सुल्तानपुर जिले की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों, युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं सहित देश के ज्वलंत मुद्दों पर सीधे संवाद करेंगे। ऐसे में यह कार्यक्रम युवाओं की उम्मीदों और उनके अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाज खान ने कहा कि प्रयागराज का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई को नई दिशा देगा। जिले से बड़ी संख्या में युवा इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होंगे। यहां पर शहर अध्यक्ष शक़ील अंसारी, हरीश त्रिपाठी, लक्ष्मी कांत मिश्र,युकां पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्रा, रणजीत सिंह सलूजा, राजेश तिवारी, निकलेश सरोज,विजयपाल,आवेश अहमद, मोहित तिवारी, विनय त्रिपाठी, ममनून आलम, शीतला साहू आदि लोग बैठक में शामिल रहे।

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