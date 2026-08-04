Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राहुल आठ को प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत छात्रों से बातचीत करेंगे। वे बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेेंगे। उनका उद्देश्य छात्रों की चिंताओं को सामने लाना और रोजगार संकट की सच्चाई को उजागर करना है।

राहुल आठ को प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के अगले चरण तहत छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर कहा कि प्रयागराज का कार्यक्रम शाम पांच बजे होगा और इसका उद्देश्य छात्रों की चिंताओं को सामने लाना तथा देश में रोजगार संकट की वास्तविकता को उजागर करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के छात्र अब खोखले वादों और नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि छात्र इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।राहुल

ये भी पढ़ें:युवाओं की शिकायतों को आवाज देगा ‘छात्रों की गूंज’

ने कहा कि कोटा में हमने छात्रों के सपनों पर पलने वाली वसूली की व्यवस्था को बेनकाब किया। देहरादून में पेपर लीक के उस तंत्र को उजागर किया, जो लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है। अब प्रयागराज में हम रोजगार संकट की हकीकत सामने लाएंगे। उन्होंने लोगों से प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में लाखों छात्र-युवा होंगे शामिल : अजय राय
ये भी पढ़ें:Prayagraj News: राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले पॉप सिंगर देंगे प्रस्तुति
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Rahul Gandhi Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।