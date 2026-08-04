राहुल आठ को प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद
राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत छात्रों से बातचीत करेंगे। वे बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेेंगे। उनका उद्देश्य छात्रों की चिंताओं को सामने लाना और रोजगार संकट की सच्चाई को उजागर करना है।
नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के अगले चरण तहत छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर कहा कि प्रयागराज का कार्यक्रम शाम पांच बजे होगा और इसका उद्देश्य छात्रों की चिंताओं को सामने लाना तथा देश में रोजगार संकट की वास्तविकता को उजागर करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के छात्र अब खोखले वादों और नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि छात्र इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।राहुल
ने कहा कि कोटा में हमने छात्रों के सपनों पर पलने वाली वसूली की व्यवस्था को बेनकाब किया। देहरादून में पेपर लीक के उस तंत्र को उजागर किया, जो लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है। अब प्रयागराज में हम रोजगार संकट की हकीकत सामने लाएंगे। उन्होंने लोगों से प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें