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राहुल गांधी आठ अगस्त को करेंगे छात्र संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अब तक डेढ़ लाख से अधिक युवा इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।

राहुल गांधी आठ अगस्त को करेंगे छात्र संवाद
राहुल गांधी आठ अगस्त को करेंगे छात्र संवाद

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद ने बताया कि कार्यक्रम में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।पार्टी का दावा है कि प्रयागराज समेत कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी सहित कई जिलों के छात्र इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दो अगस्त को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे।वहीं

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मुकुंद तिवारी व कार्यक्रम कोअर्डिनेटर विवेकानंद पाठक ने बताया कि छात्र संवाद में हिस्सा लेने के लिए अब तक डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी ने बताया कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

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