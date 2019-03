VIDEO: राहुल गांधी ने हादसे में घायल पत्रकार को एम्स पहुंचाया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सड़क हादसे में घायल हुए एक पत्रकार को अपनी गाड़ी में बैठाकर एम्स पहुंचाया।

दरअसल, गांधी बुधवार दोपहर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। जब उनका काफिला हुमायूं रोड पर था तो उन्होंने एक पत्रकार को सड़क पर घायल अवस्था में देखा। इसके बाद वह अपने वाहन में बैठाकर उसे एम्स ले गए। पत्रकार का नाम राजेंद्र व्यास है।

Rahul Gandhi stopped his car and took injured journalist to the AIIMS hospital pic.twitter.com/ZR4ZWpXkKB