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छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे : राहुल गांधी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह बयान 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले आया, जिसमें अनेकों छात्रों ने पंजीकरण कराया है। राहुल ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया।

छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे : राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि उन्हें न्याय मिले। राहुल ने यह भी कहा कि अब बहाने नहीं चलेंगे। जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी माननी होगी, वर्ना पद छोड़ने होंगे। राहुल गांधी का यह बयान आठ अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले आया है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा, ‘कोटा और देहरादून के बाद, छात्रों की गूंज अब प्रयागराज पहुंच रही है। यह वह शहर है, जहां लाखों युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं।

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फॉर्म भर रहे हैं, फीस दे रहे हैं और अंतहीन इंतजार कर रहे हैं।’ राहुल ने कहा कि पेपर लीक और रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं ने इन छात्रों-युवाओं का वर्तमान और भविष्य छीन लिया है।लोकसभा में नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन्हें लाठियों, पैलेट गन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘हम उनकी आवाज उठाएंगे और पक्का करेंगे कि उन्हें न्याय मिले।’ उधर, कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि प्रयागराज के केपी ग्राउंड में प्रस्तावित इस कार्यक्रम के लिए अब तक डेढ़ लाख छात्र पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें पूर्वी यूपी के जिलों के छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।

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