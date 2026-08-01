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परिसीमन बिल का समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहे : राहुल गांधी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाबलीपुरम में राहुल गांधी ने परिसीमन बिल का समर्थन करने वालों की आलोचना की। उन्होंने इसे तमिलनाडु के लोगों के वोट देने के अधिकार को कम करने और राज्य की राजनीतिक ताकत छीनने की साजिश बताया। सभी राजनीतिक दलों से इस बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने भाजपा की इस प्रक्रिया को धोखा करार दिया।

परिसीमन बिल का समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहे : राहुल गांधी

महाबलीपुरम (तमिलनाडु), एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन बिल का समर्थन करने वालों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने परिसीमन को तमिलनाडु के लोगों के वोट देने के अधिकार को कम करने और राज्य की राजनीतिक ताकत छीनने की एक साजिश बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह प्रक्रिया तमिलनाडु को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सदन में इस बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। परिसीमन का मकसद लोगों के वोट देने के अधिकार को कम करना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है।

यह भाजपा की साजिश है। जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा है।राहुल गांधी ने ऐतिहासिक व्यक्ति एट्टप्पन का जिक्र किया, जिन्हें पारंपरिक रूप से तमिल संस्कृति में धोखे का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने मौजूदा परिसीमन प्रस्ताव का समर्थन करने वालों को ‘21वीं सदी का एट्टप्पन’ कहा, जो राज्य के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। किसी भी तमिल व्यक्ति को परिसीमन का समर्थन नहीं करना चाहिए।

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