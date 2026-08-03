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छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां देखीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा 8 अगस्त को केपी इंटर कॉलेज मैदान में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रभारी सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां देखीं
छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां देखीं

प्रयागराज, संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आठ अगस्त को केपी इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार शाम कांग्रेस के प्रभारी सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।इस अवसर पर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष फुजैल हाशमी, मनीष मिश्रा, किशोर वार्ष्णेय, प्रदीप अंशुमन, हरिकेश त्रिपाठी, अशफाक अहमद, गौरव पांडेय, डॉ. जगत नारायण सिंह, अजेंद्र गौड़ सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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