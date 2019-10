राहुल बोले- जयशंकर जी, प्रधानमंत्री को कूटनीति के बारे में थोड़ा बताइए

''हाउडी मोदी'' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'अबकी बार ट्रंप सरकार' वाली टिप्पणी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा कि जयशंकर को प्रधानमंत्री को कूटनीति के बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''जयशंकर जी, हमारे प्रधानमंत्री की अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए धन्यवाद। ट्रंप का समर्थन करने से डेमोक्रेट के साथ भारत के लिए परेशानियां पैदा हुई हैं। ''

Thank you Mr Jaishankar for covering up our PM’s incompetence. His fawning endorsement caused serious problems with the Democrats for India. I hope it gets ironed out with your intervention. While you’re at it, do teach him a little bit about diplomacy.https://t.co/LfHIQGT4Ds