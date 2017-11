वारः हाफिज की रिहाई पर राहुल का तंज- नरेंद्रभाई बात नहीं बनी, गले मिलने की नीति हो गई फेल

26/11 की बरसी से ठीक दो दिन पहले हमले का मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद रिहा हो गया। हाफिज सईद के रिहाई की चर्चा देश से लेकर विदेश में भी हो रही है। देश के भीतर हाफिज की रिहाई को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है तो वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को उसके गुनाहों के लिए गिरफ्तार करे और आरोपी बनाए।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की रिहाई और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान सेना को लश्कर फंडिंग मामले में क्लीन चिट को लेकर मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसा है।

Narendrabhai, बात नहीं बनी. Terror mastermind is free. President Trump just delinked Pak military funding from LeT. Hugplomacy fail. More hugs urgently needed.https://t.co/U8Bg2vlZqw