कांग्रेस को गर्व है कि प्रणव मुखर्जी के योगदान को सम्मान मिला: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी(Pranab Mukherjee) को भारत रत्न से सम्मानित करने की भारत सरकार की घोषणा के बाद मुखर्जी को बधाई दी और कहा कि उनकी पार्टी को गर्व है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे एक व्यक्ति के योगदान को पहचान और सम्मान दिया गया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''प्रणब दा, भारत रत्न के लिए बधाई। कांग्रेस पार्टी को गर्व है कि जनसेवा एवं राष्ट्र निर्माण में हमारे एक अपने के असीम योगदान को पहचान और सम्मान मिला है।'' उन्होंने भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न (मरणोपरांत) दिए जाने की घोषणा पर भी खुशी जताई।

Congratulations to Pranab Da on being awarded the Bharat Ratna!



The Congress Party takes great pride in the fact that the immense contribution to public service & nation building of one of our own, has been recognised & honoured.