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राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस

By Piyush Kumar Srivastava
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में 8 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोहेल अख्तर अंसारी के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल के आगमन की जानकारी दी। वह छात्रों के साथ संवाद करेंगे और कांग्रेस युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है।

राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस
राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस

प्रयागराज। आगामी आठ अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी के प्रथम प्रयागराज आगमन पर अटाला चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर और नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर सोहेल अख्तर अंसारी ने बताया कि राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज आएंगे, जहां वह छात्रों के बीच संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है।

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उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। स्वागत समारोह के दौरान परवेज अख्तर अंसारी, डॉ. मुमताज सिद्दीकी, इरशाद उल्ला, मोहम्मद असलम, फरीद खान, मोहम्मद इमरान, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अजमल, रियाज अहमद, तौसीफ अहमद, मोहम्मद नासिर और मुस्तकीम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर संगठनात्मक तैयारियों पर भी चर्चा की गई।

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Piyush Kumar Srivastava

लेखक के बारे में

Piyush Kumar Srivastava

शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।


विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।

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