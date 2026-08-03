Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फाफामऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

फाफामऊ में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारी के लिए कांग्रेस के गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में छात्रों, युवाओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुनील पांडेय ने कार्यक्रम का संचालन किया।

फाफामऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा

फाफामऊ। आगामी आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज'' को सफल बनाने के लिए सोमवार को शांतिपुरम चौराहे से कांग्रेस के गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में छात्रों, युवाओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन सुनील पांडेय ने किया। मंजू मौर्या, सददाम हुसैन सिद्दीकी, डॉ.अमर सिंह पटेल, रितेश पासी, मो.फारुक, मो.शमीम, स्वदेश तिवारी, श्यामजी धुरिया, पीयूष कपूर, वशिष्ठ मौर्या,अंकुल पटेल, अविनाश सिंह,निखिल कुमार,आयुष कुमार,विशाल सिंह,रिशु सिंह,अंसार अली सोनू, गणेश प्रसाद, विनोद कुमार आदि लोग शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अररिया:छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर हुई चर्चा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Rahul Gandhi Prayagraj News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।