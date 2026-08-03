फाफामऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा
फाफामऊ में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारी के लिए कांग्रेस के गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में छात्रों, युवाओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुनील पांडेय ने कार्यक्रम का संचालन किया।
फाफामऊ। आगामी आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज'' को सफल बनाने के लिए सोमवार को शांतिपुरम चौराहे से कांग्रेस के गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में छात्रों, युवाओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन सुनील पांडेय ने किया। मंजू मौर्या, सददाम हुसैन सिद्दीकी, डॉ.अमर सिंह पटेल, रितेश पासी, मो.फारुक, मो.शमीम, स्वदेश तिवारी, श्यामजी धुरिया, पीयूष कपूर, वशिष्ठ मौर्या,अंकुल पटेल, अविनाश सिंह,निखिल कुमार,आयुष कुमार,विशाल सिंह,रिशु सिंह,अंसार अली सोनू, गणेश प्रसाद, विनोद कुमार आदि लोग शामिल रहे।
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