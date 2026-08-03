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गूंज कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जारी की मीडिया समन्वय टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में, राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए मीडिया समन्वय की जिम्मेदारी संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है। जिला प्रवक्ता मोहम्मद फरहान खान और हसीब अहमद भी मीडिया प्रबंधन में सहयोग करेंगे।

गूंज कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जारी की मीडिया समन्वय टीम

प्रयागराज, संवाददाता। राहुल गांधी की प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मीडिया समन्वय एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रभारी संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है।वहीं जिला प्रवक्ता मोहम्मद फरहान खान और हसीब अहमद मीडिया प्रबंधन में सहयोग करेंगे।

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