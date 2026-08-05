राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल की अनुमति निरस्त

प्रयागराज में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आठ अगस्त को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति केपी ट्रस्ट ने निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश और कॉलेज की गतिविधियों का हवाला देते हुए ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस ने कहा कि कार्यक्रम हर हाल में प्रयागराज में होगा।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आठ अगस्त को प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले तैयारियों को बड़ा झटका लगा है, जिस केपी कॉलेज के मैदान पर यह कार्यक्रम होना था उसे संचालित करने वाले केपी ट्रस्ट ने बुधवार को एक पत्र जारी कर कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने की जानकारी दी है。

कार्यक्रम की अनुमति निरस्त ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस की विधि टीम सक्रिय हो गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस लाइन पहुंचकर एडीसीपी अजय शर्मा से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम आठ अगस्त को प्रयागराज में ही आयोजित होगा, कहां होगा इसका जवाब नहीं दिया गया।

कार्यक्रम की तैयारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष फुजैल हाशमी ने बताया कि केपी ट्रस्ट ने निर्धारित शुल्क लेकर पहले ही मैदान की बुकिंग कर दी थी और उसी के आधार पर कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। मैदान पर पंडाल लगाने का काम भी शुरू हो चुका था। ऐसे में कार्यक्रम से ठीक पहले अनुमति निरस्त किए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद ने बताया कि कार्यक्रम के लिए अब तक 1.74 लाख छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम हर हाल में प्रयागराज में ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस प्रकरण में केपी ट्रस्ट की ओर से कोई अधिकारी बयान जारी नहीं हुआ।