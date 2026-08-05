Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

कांग्रेस ने आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए तैयारियों को तेज किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों को इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई देरी और पेपर लीक से युवाओं पर पड़ रहे प्रभावों पर बात की।

जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर
जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर

कांग्रेस ने आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन में छात्रों की गूंज अभियान का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, प्रयागराज चलो, इतिहास रचते हैं, शिक्षा क्रांति और अब छात्रों की गूंज सत्ता की जड़ें हिला देगी... जैसे नारे प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। हालांकि, छात्र संघ भवन का गेट खुलवाने के लिए छात्रों से तीखी बहस भी हुई। इस दौरान अजय राय ने कहा कि प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और अधूरी भर्तियों ने युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार

राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने युवाओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, मुकुंद तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, किशोर वार्ष्णेय, अनिल यादव, विवेकानंद, हसीब अहमद, गौरव पांडेय, दिनेश यादव, विजय मिश्रा, अनूप त्रिपाठी, आदेश शर्मा, आदर्श पांडेय, सत्यम कुशवाहा, अजय बागी, वसीम अंसारी समेत अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वीपी सिंह, राघवेन्द्र प्रताप सिंह के साथ पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन आदि ने केपी कॉलेज में तैयारियां का जायजा लिया।

ये भी पढ़ें:आठ को प्रयागराज जाएंगे कांग्रेसी
ये भी पढ़ें:Prayagraj News: राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले पॉप सिंगर देंगे प्रस्तुति
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Rahul Gandhi Prayagraj News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।