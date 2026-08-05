जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर
कांग्रेस ने आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए तैयारियों को तेज किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों को इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई देरी और पेपर लीक से युवाओं पर पड़ रहे प्रभावों पर बात की।
कांग्रेस ने आठ अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन में छात्रों की गूंज अभियान का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, प्रयागराज चलो, इतिहास रचते हैं, शिक्षा क्रांति और अब छात्रों की गूंज सत्ता की जड़ें हिला देगी... जैसे नारे प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। हालांकि, छात्र संघ भवन का गेट खुलवाने के लिए छात्रों से तीखी बहस भी हुई। इस दौरान अजय राय ने कहा कि प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और अधूरी भर्तियों ने युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है।
राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने युवाओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, मुकुंद तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, किशोर वार्ष्णेय, अनिल यादव, विवेकानंद, हसीब अहमद, गौरव पांडेय, दिनेश यादव, विजय मिश्रा, अनूप त्रिपाठी, आदेश शर्मा, आदर्श पांडेय, सत्यम कुशवाहा, अजय बागी, वसीम अंसारी समेत अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वीपी सिंह, राघवेन्द्र प्रताप सिंह के साथ पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन आदि ने केपी कॉलेज में तैयारियां का जायजा लिया।
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