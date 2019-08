राहुल गांधी ने कहा, कश्मीरी महिला पर हरियाणा सीएम खट्टर का बयान निंदनीय

राहुल गांधी ने कश्मीरी महिला पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है आरएसएस की तरफ से वर्षों ट्रेनिंग के बाद एक असुरक्षित आदमी के मन में क्या चलता है।

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा- “हरियाणा के मुख्यमंत्री का कश्मीरी महिला पर बयान निंदनीय है और यह दिखाता है कि वर्षों से आरएसएस ट्रेनिंग के बाद एक कमजोर, असुरक्षित और निराशावादी शख्स के दिमाग में क्या चलता है। महिला किसी आदमियों की संपत्ति नहीं है।” उन्होंने कहा, ''महिला कोई संपत्ति नहीं हैं कि पुरुषों का उन पर स्वामित्व होगा।

Haryana CM, Khattar's comment on Kashmiri women is despicable and shows what years of RSS training does to the mind of a weak, insecure and pathetic man. Women are not assets to be owned by men. https://t.co/G0QM1LMuM9