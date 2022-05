नाइटक्लब में चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी? जानें- वायरल दावों की क्या है सच्चाई

राहुल गांधी के नाइटक्लब में पार्टी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इनमें से ही एक दावा है कि वह चीन की महिला राजदूत हाउ यांकी के साथ थे, लेकिन ऐसे सभी दावे पड़ताल में गलत पाए गए हैं।

Wed, 04 May 2022 10:13 AM

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 10:13 AM

