जान देने वाले छात्रों के परिवारों से राहुल गांधी मिले
तमिलनाडु यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उन छात्रों के परिजनों से मुलाकात की जिन्होंने नीट परीक्षा के बाद आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि छात्रों से ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है जबकि सिस्टम खुद ईमानदार नहीं है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए परिजनों के दुःख को साझा किया।
चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों से शनिवार को मिले। उन्होंने कहा कि छात्रों से ऐसे सिस्टम में ईमानदारी से काम करने को कहा जाता है जो खुद उनके प्रति ईमानदार नहीं है। महाबलीपुरम में राहुल गांधी ने कहा कि जान गंवाने वाले हर युवा के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो कभी न खत्म होने वाला दर्द झेल रहा होता है। अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता के आंसू, उनका विलाप, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। यह दुख हमेशा उनके साथ रहेगा और साथ ही इस खराब और भ्रष्ट शिक्षा सिस्टम पर कई सवाल भी बने रहेंगे।
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