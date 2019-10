विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जान फूंकेंगे राहुल गांधी, हरियाणा-महाराष्ट्र में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी अभियान के मद्देनजर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आगामी 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक दोनों राज्यों में रोड शो और रैलियों का आयोजन करेंगे।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार (3 अक्टूबर) को 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी ने पहले 19 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की फिर किसान कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले को सकोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस की चौथी सूची में सबसे प्रमुख नाम नागपुर के स्थानीय नेता आशीष देशमुख का है जिन्हें नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ टिकट दिया गया है।

पार्टी की चौथी सूची में दो सीटें नन्दूरबार और सिलोड से उम्मीदवार बदले गए हैं। इससे पहले पार्टी ने रविवार को 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली, गत मंगलवार (1 अक्टूबर) को 52 उम्मीदवारों की दूसरी और बुधवार (2 अक्टूबर) देर रात 20 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी।

