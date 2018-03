राहुल ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए मीडिया पर तंज कसा  

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि वह ''तथ्यों को चतुराई से तोड़मरोड़ कर उनके खिलाफ कथित रूप से घृणा फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात से गौरवान्वित हैं कि उनके बारे में झूठ गढ़कर वे अपना जीवनयापन कर रहे हैं। राहुल ने मीडिया के बारे में पोर्टल कोबरा पोस्ट के एक ताजा स्टिंग आपरेशन का हवाला दिया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, 'मैं उनसे कभी घृणा नहीं कर सकता, जो फर्जी खबरों एवं तथ्यों को चतुराई से तोड़मरोड़ कर मेरे खिलाफ घृणा फैलाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए यह महज व्यवसाय है। घृणा भी एक कीमत पर बिकती है, जैसा कि कोबरापोस्ट ने शो (टीवी शो) को बेनकाब किया है।

I can never hate those who try to stir up hate against me, with fake stories and their cunning twisting of fact.



For them it’s just business; hate sold for a price, as the Cobrapost expose shows.



I’m blessed and honoured that they make their livelihoods

spinning lies about me. https://t.co/S3VmWu6pet