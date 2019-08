Rahul Gandhi Kashmir Visit: राहुल गांधी समेत विपक्ष के 11 नेता श्रीनगर के लिए रवाना

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता कश्मीर का दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार रात बयान जारी कर राजनेताओं से घाटी की यात्रा नहीं करने को कहा, क्योंकि इससे धीरे-धीरे शांति और आम जनजीवन बहाल करने में बाधा पहुंचेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी कश्मीर जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी राजा, राजद के मनोज झा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी और कुछ अन्य दलों के नेता शामिल हैं। दरअसल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को कश्मीर आने का न्योता दिया था जिसके बाद राहुल गांधी शनिवार को श्रीनगर जा रहे हैं।

- राहुल गांधी समेत विपक्ष के 11 नेता श्रीनगर के लिए रवाना।

Congress leader Rahul Gandhi onboard flight to Srinagar. A delegation of Opposition leaders, including Rahul Gandhi, are visiting Jammu & Kashmir today. pic.twitter.com/ixBkANgksg

- दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने आवास से रवाना हुए। आज विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा।

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi leaves from his residence. A delegation of Opposition leaders, including Rahul Gandhi, will visit Jammu & Kashmir today. pic.twitter.com/p8bXdufnCy