सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल उठाए हैं वो गंभीर हैं उनकी जांच हो : राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट के चार जज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देर शाम कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को गंभीर बताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बारे में मीडिया से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है और जजों का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाना एक गंभीर मसला है। जजों ने जो सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर है इसकी जांच होनी चाहिए।

राहुल गांधी ने जज लोया की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों से कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। मुझे यकीन है इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोकतंत्र पर दूरगामी असर होगा।

Unprecedented.Points raised by the Hon judges need to be looked into carefully, even Justice Loya's death needs to be investigated properly: Rahul Gandhi #SupremeCourt pic.twitter.com/XTNEW8OUvi

All citizens who love the idea of justice are looking at this issue, needs to be addressed: Rahul Gandhi #SupremeCourt pic.twitter.com/skfp4YQrSK