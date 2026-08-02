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राहुल गांधी ने संवेदना जताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही से वह दुखी हैं और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता जताई।

राहुल गांधी ने संवेदना जताई

नोट : केरल में बाढ़ वाली खबर के साथ उपयोग करें। नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की मौत पर संवेदना जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश से हुई तबाही से दुखी हूं। मैं हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं।

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