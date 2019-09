राहुल गांधी ने आंध्रप्रदेश में नौका दुर्घटना में 12 लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्रप्रदेश में नौका दुर्घटना में 12 लोगों की मौत पर रविवार को दुख प्रकट किया और उम्मीद जतायी कि जो लोग लापता हैं, वे सुरक्षित हों। उन्होंने ट्वीट किया,''आंध्रप्रदेश की गोदावरी नदी की नौका दुर्घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं (ईश्वर से) प्रार्थना करता हूं कि जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनका जल्द पता चल जाए और वे सुरक्षित हों।

I’m sorry to hear about the boat accident in the Godavari river, in #AndhraPradesh . My deepest condolences to the families of those who have perished in this tragedy. I pray that all those reported missing will soon be accounted for and that they are safe.