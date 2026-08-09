जेन-जी बोले-समस्याओं को सुनना और बात करना जरूरी
राहुल गांधी के कार्यक्रम में युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। छात्रों ने कहा कि समस्याओं पर ठोस पहल की जरूरत है। कई छात्रों ने राहुल गांधी के हस्तक्षेप को उत्साहजनक बताया, लेकिन कुछ ने छात्र आंदोलनों पर भी सवाल उठाए।
प्रयागराज, संवाददाता। राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, पेपर लीक और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। छात्रों ने कहा कि युवाओं की समस्याओं पर खुलकर चर्चा के साथ उनके समाधान के लिए ठोस पहल की जरूरत है। कई छात्रों ने राहुल गांधी के बीच पहुंचने को उत्साहजनक बताया, जबकि कुछ ने छात्र आंदोलनों और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।
छात्रों की आवाज
राहुल गांधी का छात्रों के बीच आना हमारे लिए उत्साहवर्धक है। उन्होंने युवाओं की समस्याओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है।-दीपांशु तिवारी
कार्यक्रम की भागीदारी
छात्रों की आवाज को मंच देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने हमारे मुद्दों को समझने और उन्हें मजबूती से उठाने का भरोसा दिलाया, जो सराहनीय है।-हर्ष तिवारी
युवा जागरूकता
राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी से साफ है कि युवा अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर ठोस पहल जरूरी है।-यश यादव
समस्याओं की गंभीरता
छात्रों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान की बात करना जरूरी है लेकिन सबसे पहले इसकी जरूरत अभी झारखंड में थी। राहुल गांधी को इस समय वहां होना चाहिए था।-ऋषभ सिंह
कार्यक्रम में आकर ऐसा लगा कि यहां आना अच्छा रहा। राहुल गांधी हमेशा से हम छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को गंभीरता से संसद में उठाते रहे हैं।-साधना यादव
युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी का छात्रों के बीच आना सकारात्मक पहल है और इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं।-समता
हम छात्राओं को अब लग रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई है। जंतर-मंतर पर भी यह नहीं देखा गया कि हम लड़कियां हैं, जमकर लाठियां बरसाई गईं।-अंजलि
राहुल गांधी हमेशा से युवाओं के लिए आगे आए हैं, चाहे वह पेपर लीक का मुद्दा हो या उनकी सुरक्षा का। उन्हीं के भाषण को सुनने के लिए हम अपने आप को रोक नहीं सकीं।-श्रेया
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।