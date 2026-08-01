छात्रों को माफी नहीं चाहिए : राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों को माफी की जरूरत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक के मामलों का जिक्र किया, जिनमें कई छात्रों की आत्महत्या हो गई। उनका कहना है कि छात्रों से ईमानदारी की उम्मीद करना बेकार है जब सिस्टम उनके साथ ईमानदार नहीं है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि छात्रों को माफी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली देने के लिए छात्रों से केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि भाजपा नेताओं ने एक भी ऐसे माता-पिता से मुलाकात नहीं की, जिनके बच्चों ने पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के कारण अपना करियर बर्बाद होते देख आत्महत्या कर ली। माता-पिता को अपने बच्चे के लिए दुखी देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक। परीक्षा रद्द। सालों की तैयारी रातों-रात बर्बाद।
हमारे छात्रों से कहा जाता है कि वे ईमानदारी से काम करें, जबकि सिस्टम उनके साथ ईमानदार नहीं है।
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