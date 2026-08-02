केंद्र सरकार छात्रों से माफी मांगे : राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का फर्ज है कि वह छात्रों को सच्चाई और न्याय दे और माफी मांगे। उन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा लीक के कारण आत्महत्या करने वाले तीन छात्रों के परिवारों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि यह एक भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की असफलता है, जहाँ मेहनती छात्रों को गलत सिस्टम की कीमत चुकानी पड़ती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का फर्ज है कि वह छात्रों को सच और न्याय दे और उनसे माफी मांगे। राहुल गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु के दौरे के दौरान गोपिका, रोशनी और वेट्री आनंदन के परिवारों से अपनी बातचीत का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया। इन तीनों ने नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। राहुल ने कहा कि ये तीनों युवा मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। इनकी जान नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद चली गई। हर परिवार के मन में एक ही दर्दनाक सवाल था कि ईमानदार और मेहनती छात्रों को एक गलत सिस्टम की कीमत क्यों चुकानी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा करानी पड़ी और युवा मन पर असहनीय दबाव पड़ा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैंने उनका दर्द सुना। हमारी लड़ाई एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए है, जहां कड़ी मेहनत का सम्मान हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हों। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनके आंसू और उनका विलाप, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। यह दुख हमेशा उनके साथ रहेगा और इसके साथ ही इस टूटे-फूटे और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी बने रहेंगे।
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