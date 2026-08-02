केंद्र सरकार छात्रों से माफी मांगे : राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का फर्ज है कि वह छात्रों को सच और न्याय दे और उनसे माफी मांगे। राहुल गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु के दौरे के दौरान गोपिका, रोशनी और वेट्री आनंदन के परिवारों से अपनी बातचीत का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया। इन तीनों ने नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। राहुल ने कहा कि ये तीनों युवा मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। इनकी जान नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद चली गई। हर परिवार के मन में एक ही दर्दनाक सवाल था कि ईमानदार और मेहनती छात्रों को एक गलत सिस्टम की कीमत क्यों चुकानी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा करानी पड़ी और युवा मन पर असहनीय दबाव पड़ा।