राहुल गांधी ने मोबाइल रील्स को बताया 21वीं सदी का नशा
राहुल गांधी ने युवाओं के मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को 21वीं सदी का नशा बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण युवाओं को व्यस्त रखा जा रहा है। शिक्षा और रोजगार के संकट को उजागर करते हुए, राहुल ने कहा कि डेटा युवाओं की असली पूंजी है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। राहुल गांधी ने युवाओं के मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी बात की। उन्होंने मोबाइल पर रील्स देखने और सोशल मीडिया में लगातार व्यस्त रहने को 21वीं सदी का नशा बताया। राहुल ने कहा कि युवाओं को रोजगार और भविष्य की चिंता से दूर रखने के लिए उन्हें रील्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी गतिविधियों में उलझाया जा रहा है।
शिक्षा और रोजगार का संकट
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज युवाओं के सामने शिक्षा और रोजगार का बड़ा संकट है। युवा पढ़ाई के लिए परिवार से पैसा खर्च कराते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन डिग्री के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। ऐसे में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए दूसरी चीजों में व्यस्त रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को जितनी रील्स देखनी हैं, जितने व्हाट्सएप संदेश भेजने हैं और इंस्टाग्राम पर जितना समय बिताना है, वे कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनसे डिलीवरी और दूसरे तरह के काम करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में डेटा बेहद महत्वपूर्ण है और युवाओं का तैयार किया गया डेटा देश की पूंजी है। उनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेटा के आधार पर विकसित होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियां युवाओं के डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया पर रील्स और संदेशों के जरिए युवाओं को लगातार व्यस्त रखा जाता है। इसके साथ ही रोजगार की स्थायी व्यवस्था नहीं बन रही है। राहुल ने कहा कि युवाओं के पास क्षमता, कल्पना और ऊर्जा है। यही देश की असली ताकत है। जरूरत इस बात की है कि इस युवा शक्ति का इस्तेमाल शिक्षा, रोजगार और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में हो, न कि उन्हें केवल मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में उलझाकर रखा जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।