गृह मंत्री के बयान को लेकर राहुल गांधी के तेवर और सख्त

राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति पुलिस कार्यवाही की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और सरकार पर प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्रों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

नीट पेपर लीक पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।

छात्रों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल अलग-अलग क्षेत्रों से आए युवाओं के एक समूह से मुलाकात की। इन युवाओं ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी सामना किया था।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि यह छात्र कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग की जो ठीक से काम करे, परीक्षा में पेपर लीक बंद हों और भविष्य का सम्मान व सुरक्षा हो। राहुल गांधी ने युवाओं की हिम्मत को सलाम करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद यह युवा आज भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है।

पुलिस द्वारा प्रताड़ना के आरोप मुंबई से आई रिया अहीर ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। रिया ने कहा कि उन्होंने 27 जुलाई को मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, पर अब तक उनकी शिकायत पर एफआईआर नहीं की गई। रिया वही युवती है, जिसने मुंबई में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर अपने कई साथियों को पुलिस कार्रवाई से बचा लिया था। उनका पुलिस की गाड़ी को रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

झारखंड से आई नूतन ने दावा किया कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उनके सामने पैलेट गन चलाई गई थी और गोली उनके कान के बगल से निकली। उत्तर प्रदेश की फराह नाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, जबकि वह सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। नागपुर से आए भारत ने कहा कि उन्होंने कई छात्रों को खून से लथपथ देखा। वहीं, मुस्कान ने आरोप लगाया कि मार्च के दौरान एक पुरुष पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की और उन पर लाठी चलाई।