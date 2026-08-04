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युवाओं को माफ करने पर राहुल ने उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि आरएसएस भारत की संस्कृति और भाषाओं को कमजोर कर रहा है।

युवाओं को माफ करने पर राहुल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गुमराह युवाओं को माफ करने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि भारत के भविष्य को माफ करने का अधिकार उन्हें किसने दिया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी एमडीएमके नेता वाइको की किताब ‘वाइको इन पार्लियामेंट’ के विमोचन समारोह में राहुल गांधी आरएसएस को घेरने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और आरएसएस की सोच भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास को कमजोर करने वाली है। राहुल ने कहा कि इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतरकर भारत की अवधारणा यानी आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा कर रहे हैं।

मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां छात्र रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के भविष्य को माफ करने के बजाए छात्रों से माफी मांगी जानी चाहिए।तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता वाइको के राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य को अपनी संस्कृति, इतिहास और भाषा के साथ सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग तमिल, मराठी, बांग्ला और मलयालम सहित अन्य भाषाओं और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को महत्व नहीं देते हुए सिर्फ आरएसएस की भाषा को प्रासंगिक मानते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आरएसएस भारत का इतिहास नहीं बदल सकता तथा भारत अपने इतिहास को किसी के द्वारा भी रौंदे जाने को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

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