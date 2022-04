कोरोना में सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की हुई मौत; फर्ज निभाईए मोदी जी-मुआवजा दीजिए: राहुल गांधी

राहुल ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था- कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण पांच लाख नहीं, बल्कि 40लाख भारतीयों की मौत हुई है। फर्ज निभाईये, मोदी जी-हर पीड़ित परिवार को4लाख रुपये का मुआवजा दीजिए।

भाषा,नई दिल्ली Niteesh Kumar Sun, 17 Apr 2022 02:37 PM

