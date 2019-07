इस्तीफा स्वीकार होने तक राहुल गांधी बने रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष: सूत्र

लोकसभा चुनाव के बाद से अपने इस्तीफे को लेकर बनी असमंजस की स्थिति और अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने भले ही बुधवार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की औपचारिक घोषणा कर दी हो। मगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगली बैठक तक राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सोर्स के हवाले से खबर दी है कि जब तक कांग्रेस कार्य समिति राहुल गांधी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करती, तब तक राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। साथ ही अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल वोरा की खबर गलत है।

दरअसल, राहुल गांधी के इस्तीफे की औपचारिक घोषणा के बाद ऐसी खबर थी कि कांग्रेस पार्टी जब तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती तब तक मोतीलाल वोरा अंतरिम अध्यक्ष हो सकते हैं। मगर अब खुद समाचार एजेंसी एएनआई ने ही इस खबर को खारिज कर दिया है। हालांकि, मोतीलाल वोरा से अंतरिम अध्यक्ष पद को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, मोतीलाल वोरा ने कहा कि जब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होगी, हम राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहने का फिर से अनुरोध करेंगे।

Senior Congress Source to ANI: Rahul Gandhi continues to be Congress President till the time Congress Working Committee accepts his resignation. Reports of Motilal Vora as Interim Congress President are incorrect. pic.twitter.com/mm8r2f5Qoq