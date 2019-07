अब कांग्रेस के अध्यक्ष से 'सदस्य' बने राहुल गांधी, देखें अपडेटेड ट्विटर बायो

कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की औपचारिक घोषणा के बाद राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस परिचय को बदलकर 'कांग्रेस सदस्य कर दिया। राहुल गांधी ने अब ट्विटर पर अपना परिचय 'कांग्रेस सदस्य और 'संसद सदस्य के रूप में दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से अपने इस्तीफे को लेकर बनी असमंजस की स्थिति और अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की औपचारिक घोषणा कर दी।

राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो अपडेट किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस अध्यक्ष को हटा दिया है और अब उनके बायो में लिखा है कांग्रेस सदस्य और संसद सदस्य।

Rahul Gandhi has removed 'Congress President' from his bio on his Twitter account. pic.twitter.com/32lWzWWoVv