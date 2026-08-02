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फ्रेंडशिप डे पर राहुल ने बनाया कोरियन फिंगर हार्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कोरियन फिंगर हार्ट का जेस्चर दिखाया। उन्होंने लिखा कि वह अभी भी एक छात्र हैं और हर दिन नया सीखते हैं। पोस्ट में सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी गईं।

फ्रेंडशिप डे पर राहुल ने बनाया कोरियन फिंगर हार्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को फ्रेंडशिप डे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कोरियन फिंगर हार्ट बनाया, जिसने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। अपनी फोटो के साथ उन्होंने लिखा, अभी भी एक छात्र हूं। हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का सबक: आज फ्रेंडशिप डे है और यह एक दिल (हार्ट) है। सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई। ढेर सारा प्यार।अंगूठे और तर्जनी उंगली को क्रॉस करके छोटा सा दिल बनाने वाला फिंगर हार्ट जेस्चर दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ था। इसका इस्तेमाल प्यार, सराहना और दोस्ती के प्रतीक के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है।

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