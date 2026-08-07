अमरिंदर सिंह मेरे पसंदीदा भाजपा नेता : राहुल गांधी

चंडीगढ़, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताकर सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया। वहीं, अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके पारिवारिक रिश्ते हमेशा रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से वह भाजपा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए कहा, ‘वह भाजपा में मेरे पसंदीदा नेता हैं। मेरी उनसे अच्छी बनती है। वह कूल हैं, मिलिट्री हिस्ट्री के जानकार हैं। हैलो, अंकर अमरिंदर।’ शुक्रवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा कहना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके सहपाठी और दोस्त थे। वह राहुल और प्रियंका को तबसे जानते हैं, जब वे बच्चे थे。