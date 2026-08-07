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अमरिंदर सिंह मेरे पसंदीदा भाजपा नेता : राहुल गांधी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताया। अमरिंदर ने कहा कि राजनीतिक रूप से वह भाजपा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका राहुल और सोनिया गांधी से हमेशा पारिवारिक रिश्ता रहेगा।

अमरिंदर सिंह मेरे पसंदीदा भाजपा नेता : राहुल गांधी

चंडीगढ़, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताकर सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया। वहीं, अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके पारिवारिक रिश्ते हमेशा रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से वह भाजपा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए कहा, ‘वह भाजपा में मेरे पसंदीदा नेता हैं। मेरी उनसे अच्छी बनती है। वह कूल हैं, मिलिट्री हिस्ट्री के जानकार हैं। हैलो, अंकर अमरिंदर।’ शुक्रवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा कहना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके सहपाठी और दोस्त थे। वह राहुल और प्रियंका को तबसे जानते हैं, जब वे बच्चे थे。

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अमरिंदर सिंह की राजनीतिक संबंध

मैं कांग्रेस, मेरी मां विपक्षी दल से सांसद थीं

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अमरिंदर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 1980 में वह कांग्रेस सांसद थे। उस दौरान उनकी मां महारानी मोहिंदर कौर विपक्षी दल से सांसद थीं। उन्होंने कहा, ‘क्या इसका मतलब यह है कि मेरी अपनी मां से नहीं बनती थी।’ उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर दुनिया भर में निजी रिश्ते राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से अलग होते हैं।

सामान्य प्रश्न

राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को किस पार्टी का नेता बताया?
राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताया।
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