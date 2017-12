कांग्रेस में राहुल युग की शुरुआत, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

राहुल गांधी निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राहुल गांधी नेहरू-गांधी परिवार के ऐसे छठे व्यक्ति हैं जिन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस नेता एम. रामचंद्रन ने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए बताया कि राहुल गांधी को निर्विध चुना गया है। इसके साथ ही पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव हुआ जब उनकी मां और सबसे लंबी अवधि तक पार्टी अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी से ये बागडोर अब राहुल के हाथ में आ गई। यह बदलाव देश की सबसे पुरानी पार्टी में नये युग का आगाज करेगा।

राहुल के हाथ आयी कांग्रेस की कमान

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नाम की घोषणा के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाद सेलिब्रेशन शुरु हो गया। समर्थक कांग्रेस का झंडा हाथों में लिए काफी खुश दिखाई दे रहे थे।

Celebration outside Congress office in #Delhi after official announcement of Rahul Gandhi as the Party President. pic.twitter.com/xRsfHp25xH

राहुल को ऐसे वक्त पर कांग्रेस की कमान दी गई है जब देश के सिर्फ छह राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। जबकि, अठारह राज्यों में भाजपा या उसके समर्थन से सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आधी सदी से ज्यादा समय तक देश पर शासन किया है। राहुल गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर एक बार फिर से लाने समेत कई अहम चुनौतियां हैं।

राहुल बखूबी जानते हैं जिम्मेदारी- गुलाम नबी आज़ाद

उधर, राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देश को उनके काफी उम्मीदे हैं। उनके इस पद पर चुने जाने से पहले ही उन्होंने अपने प्रतिभा को दिखाया है। राहुल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं।

Entire country has lots of expectations from Rahul Gandhi. Much before he was elected he has shown his mettle. He knows his responsibility: Ghulam Nabi Azad on Rahul Gandhi elected as Congress President pic.twitter.com/yvONXuRcFZ