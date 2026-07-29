देश से माफी मांगे राहुल गांधी - भाजपा--------------------------सदन के भीतर व बाहर लगातार देश को कर रहे हैं गुमराह-अदालत में जाकर माफी मांगते रहे हैं राहुल गांधी...

देश से माफी मांगे राहुल गांधी - भाजपा------------------------- -सदन के भीतर व बाहर लगातार देश को कर रहे हैं गुमराह

राजनीतिक विवाद -अदालत में जाकर माफी मांगते रहे हैं राहुल गांधी

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

भाजपा का आरोप संसद से लेकर सड़क तक वार-पलटवार में उलझी भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे पर माफी मांगने व न मांगने को लेकर आमने सामने आ गई हैं। भाजपा ने संसद में गृह मंत्री को लेकर गलतबयानी करने को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है तो राहुल गांधी ने भी माफी मांगने से मना कर दिया है। इसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी को कई बार माफी मांगने की याद दिलाई और कहा कि वह अदालत में माफी मांगते हैं।

सांसद व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर सदन में सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है वह लगातार देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि नेता विपक्ष ने देश के गृह मंत्री भी झूठे आरोप लगाए हैं। इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। राहुल गाँधी बार-बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहे लेकिन छात्रों के हित में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश के छात्रों के लिए इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग उनकी युवा विरोधी मानसिकता और असंसदीय आचरण को दर्शाता है।

राहुल का जवाब पात्रा ने राहुल गांधी इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब सदन में 45 सांसदों को बोलने का अवसर मिला और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी बात रख सकीं, तो राहुल गांधी को क्यों रोका जाता। राहुल गांधी को पूरा समय दिया गया, लेकिन वह अपनी बात नियमों के अनुसार नहीं रख पाए। पात्रा ने राहुल गांधी के इस बयान पर कि वह भाजपा या आरएसएस से कभी माफी नहीं मांगेंगे, कहा कि राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान से अदालत में लिखित रूप से माफी मांगी थी। इसके अलावा चौकीदार चोर है के मामले में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांग चुके हैं।

पात्रा ने राहुल गांधी के इस दावे को गलत कहा कि उन्होंने खुद गृह मंत्री अमित शाह को अधिकारियों से फोन पर बात करते देखा। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी राफेल मामले में उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर ऐसे ही दावे किए थे, जो गलत थे।

सदन में व्यवहार पात्रा ने राहुल गांधी पर सदन में सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है वह लगातार देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि नेता विपक्ष ने देश के गृह मंत्री भी झूठे आरोप लगाए हैं। इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। राहुल गाँधी बार-बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहे लेकिन छात्रों के हित में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश के छात्रों के लिए इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग उनकी युवा विरोधी मानसिकता और असंसदीय आचरण को दर्शाता है।

पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के निराधार आरोप लगाकर जवानों के सम्मान और मनोबल को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी अपने दोनों पॉकेट में हमेशा विक्टिम कार्ड रखते हैं। वे खुद से अपना माइक बंद करते हैं और आसन पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया रहा। राहुल गाँधी का उद्देश्य केवल देश में अराजकता फैलाना है और देशवासियों को गुमराह करना है। कांग्रेस ने कभी छात्रों की नहीं, बल्कि गांधी परिवार के अगली पीढ़ी की ही चिंता की। कांग्रेस के लिए जेन जी का मतलब जनरेशन गांधी है।

गृह मंत्री पर आरोप गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोपों का खंडन करते हुए पात्रा ने कहा कि शाह ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके नाम से नक्सली काँपते हैं। शाह ने नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की और भारत को नक्सल-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। जिनके नेतृत्व में अनेक खूंखार नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई हो और जिनके नाम से आतंकवादी भयभीत होते हों, उनके बारे में राहुल गांधी का यह कहना कि वे काँप रहे थे, वास्तविकता से परे है। राहुल गांधी सच्चाई से दूर हैं और केवल देश को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।

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