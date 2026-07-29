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संसद सत्र--लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-नेता प्रतिपक्ष ने गृहमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप -सरकार बोली-सदन में ऐसे नहीं बोल सकते

संसद सत्र--लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसपर सदन में भारी हंगामा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए साफ किया कि राहुल गांधी या तो आरोपों के बारे में सबूत दें या फिर माफी मांगे। ऐसे सदन नहीं चल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को कई बार समझाया और चेतावनी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इस कारण सदन को स्थगित करना पड़ा और राहुल गांधी अपना भाषण भी पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए दोपहर लगभग एक बजे अपना भाषण शुरू किया। शुरुआत से ही उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने तीन किस्म के छात्रों का उल्लेख करते हुए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जो असंसदीय थे, जिन्हें कार्यवाही से निकालना पड़ा। इसको लेकर टीका टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनको टोका और स्पीकर ने भी उनको संसदीय मर्यादा व परंपरा का पालन करने को कहा। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सत्तापक्ष ने विरोध किया।

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नाराज होकर राहुल बैठ गए

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी असंसदीय शब्द इस्तेमाल कर व इमोशनल चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब सदन के उप नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए तो राहुल गांधी ने उनको लेकर भी टिप्पणी। इस पर सदन में हंगामा हुआ और राहुल गांधी नाराज होकर बैठ गए कि वह नहीं बोलेंगे। हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि वह बोले, लेकिन राहुल गांधी टोकाटोकी को लेकर नाराजगी दिखाते रहे। इस पर सदन चलाने को लेकर संयम बरतते हुए राजनाथ सिंह ने सत्तापक्ष के सांसदों को बिठाया और कहा कि राहुल गांधी बोलें।

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गृहमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, तो सत्तापक्ष के सांसदों का सब्र टूट गया। लोकसभा अध्यक्ष ने संयम बरतते हुए राहुल गांधी को चेतावनी दी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। राहुल गांधी सबूत व दस्तावेज रखें या फिर माफी मांगे।

अखिलेश ने मामला सुलझाने की कोशिश की

इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले को सुलझाने की कोशिश की और कहा कि गृह मंत्री बताएं कि कैसे हुआ। इस पर रिजिजू ने साफ किया कि आप जो कह रहे हैं और राहुल गांधी ने जो कहा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके सबूत दें या फिर माफी मांगे। इस बीच प्रियंका गांधी अपनी सीट से उठकर आगे आई राहुल गांधी से बात भी की। लेकिन, सत्तापक्ष ने साफ किया कि जब तक माफी नहीं मांगेगे, रहुल नहीं बोल सकते हैं। दोनों पक्षों के हंगामे में सदन को एक बजकर 53 मिनट पर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

हंगामे में हुआ जबाब

ढाई बजे सदन शुरू होने पर उसे तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तीन बजे सदन शुरू होने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हंगामे के बीच ही चर्चा का जबाब दिया और तीन बजकर 21 मिनट पर विधेयक को पारित कर सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

छात्रों के मुद्दे उठाए

राहुल गांधी ने अपने भाषण के शुरू में कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया, वह कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि यह युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इस बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उनका कहना था कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वह सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। हमारी व्यवस्था क्रूर है तथा गरीबों से लाखों रुपये लिए जा रहे हैं।

संघ पर भी निशाना साधा

राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही कहा था कि यह सरकार संप्रग की तरह नहीं हैं और उनकी सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया तथा असल में मंत्रालय और शिक्षा व्यवस्था को भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन चला रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह वैचारिक संगठन ही उनका असली दुश्मन है और वह चाहता है कि आप अंधभक्त बनें।

प्रियंका ने लाकर दिया पानी

जब सदन में राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी आई। बीच में ही राहुल गांधी ने प्रियंका से पानी लाने की बात की तो प्रियंका बीच में ही लौटकर सदन के बाहर गई और पानी का गिलास लेकर सदन में आई और राहुल गांधी की सीट पर जाकर रखा।

सामान्य प्रश्न

राहुल गांधी ने किस पर आरोप लगाया?
राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
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