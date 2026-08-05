राहुल गांधी मोदी भय व आरएसएस भय से ग्रस्त हैं - भाजपा-----------------------------------संसद में मौजूदा राजग व पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की तुलना को लेकर बहस से डरते हैं कांग्रेस नेता ...

राहुल गांधी मोदी भय व आरएसएस भय से ग्रस्त हैं - भाजपा---------------------------------- -संसद में मौजूदा राजग व पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की तुलना को लेकर बहस से डरते हैं कांग्रेस नेता

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

भाजपा का आरोप लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी मोदी-भय और आरएसएस-भय से ग्रस्त हैं तथा बिना किसी तथ्य व सबूत के संघ की विचारधारा को बार-बार जहरीली बताते हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुएआरोप लगाया कि वह संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं,क्योंकि वह नरेन्द्र मोदी सरकार के कामकाज की तुलना पूर्ववर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार से होने से डरते हैं।

आरएसएस पर टिप्पणी भाजपा प्रवक्ता ने आरएसएस को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मोदी-भय और आरएसएस-भय से ग्रस्त हैं तथा बिना किसी प्रमाण के संघ की विचारधारा को बार-बार जहरीली बताते हैं। जिस विचारधारा ने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की है, उसे जहरीली कहना आसान है, लेकिन बिना किसी सबूत के इसे सिद्ध करना संभव नहीं है। भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व और अंशकालिक नेता प्रतिपक्ष बताया और आरोप लगाया कि वह संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी सरकार के कामकाज से तुलना होने पर कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। उन्हें पता है कि जब मोदी सरकार और 2004 से 2014 तक की कांग्रेस नीत सरकार की तुलना होगी तो कांग्रेस बेनकाब हो जाएगी। इसलिए संसद में व्यवधान डाला जा रहा है।

प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा छात्रों और परीक्षा सुधारों पर राहुल गांधी की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों में कथित प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर कांग्रेस नेता चुप्पी साध लेते हैं। झारखंड में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। कर्नाटक में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। केरल में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। यह दोहरा मापदंड और यह पाखंड क्यों?

मोदी सरकार की उपलब्धियों भाटिया ने विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने के मामले में मोदी सरकार के रिकॉर्ड का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि इससे राजग और पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। जो भगोड़े वापस लाए गए हैं, उनकी वजह से लगभग 19000 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। यह रकम इसके असली मालिकों को वापस मिल गई है।

अनुच्छेद 370 का विमोचन अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाटिया ने पांच अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की शुरुआत अस्थायी शब्द से हुई थी, लेकिन इसे हटाने की इच्छाशक्ति किसी में नहीं थी। पांच अगस्त, 2019 को, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो संविधान की असली भावना का सम्मान किया गया। अमित शाह ने सरदार पटेल जैसी इच्छाशक्ति दिखाई जिससे ऐसा किया जाना सुनिश्चित हुआ।

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