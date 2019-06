VIDEO: बच्चों की मौत पर हाहाकार के बीच कहां हैं तेजस्वी यादव? रघुवंश प्रसाद बोले- हो सकता है वर्ल्ड कप देखने गए हों

बिहार में चमकी बुखार और लू से मौत की खबरों के बीच राजद नेता और लालू प्रसाद के बेटे राजनीतिक परिदृश्य से गायब चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इंसेफलाइटिस से करीब 130 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, मगर अब तक विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की इस मामले में सक्रियता नहीं दिख पाई है। जब राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से तेजस्वी यादव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि फिलवक्त तेजस्वी यादव कहां हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तेजस्वी यादव को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि 'मुझे नहीं पता कि वह अभी कहां हैं, हो सकता है कि वह वर्ल्ड कप का मैच देखने गए हों, मगर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं।' उन्होंने कहा कि यह मेरा अनुमान है कि वह वर्ल्ड कप चल रहा है तो हो सकता है कि वह मैच देखने गए हों.। मैं यहां हूं इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है।

