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रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की पहल करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा घोटाले के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। दास ने छात्रों को टेंट लगाने की अनुमति देने की भी मांग की है।

रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की पहल करें
रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की पहल करें

जमशेदपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची में परीक्षा घोटाले के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करने और मामले का मानवीय समाधान निकालने की अपील की है। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि परीक्षा घोटाले की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराई जानी चाहिए।रघुवर दास ने कहा कि सरकार छात्रों की पीड़ा को समझे और आंदोलन समाप्त कराने की पहल करे, ताकि स्थिति और गंभीर न हो। उन्होंने रांची जिला प्रशासन से आंदोलनरत छात्रों को टेंट लगाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी की 11वीं से 14वीं परीक्षा और विशेष रूप से जेएसएससी सीजीएल भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

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अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय 1.33 लाख नियुक्तियां निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से हुई थीं और उन पर कोई सवाल नहीं उठा।बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर उन्होंने कहा कि पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं टाटा स्टील द्वारा जेएफसी बंद करने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि वे प्रबंधन से बातचीत कर इसे जारी रखने का आग्रह करेंगे तथा निर्णय के कारणों की भी जानकारी लेंगे।

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