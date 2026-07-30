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रैगिंग की शिकायत का डर दिखा, छात्रों से ब्लैकमेलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में आईएमएस-बीएचयू के एंटी रैगिंग कमेटी के पास कुछ छात्रों द्वारा ब्लैकमेलिंग के दो मामले आए हैं। छात्रों से रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर पैसे ऐंठे गए हैं। जांच में शिकायत करने वालों की पहचान फर्जी पाई गई है।

रैगिंग की शिकायत का डर दिखा, छात्रों से ब्लैकमेलिंग

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आईएमएस-बीएचयू में रैगिंग के खिलाफ बनी सख्त व्यवस्था का कुछ लोग गलत फायदा उठाकर छात्रों को ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। एंटी रैगिंग कमेटी के पास पिछले एक सप्ताह में ब्लैकमेलिंग के दो ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर छात्रों से रुपये ऐंठ लिये गए। जांच में शिकायत करने वालों की पहचान फर्जी पाई गई, जिससे कमेटी और विश्वविद्यालय प्रशासन भी हैरान है।

जांच की प्रक्रिया

एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन प्रो. ललित मोहन अग्रवाल के पास शनिवार की रात फोन आया। फोन करने वाली लड़की ने खुद को गायनेकॉलोजी विभाग की रेजिडेंट बताया। उसने आरोप लगाया कि मेडिसिन विभाग के एक छात्र और उसके दोस्तों ने उसके साथ रैगिंग के नाम पर छेड़खानी की है। चेयरमैन ने गायनेकॉलोजी विभागाध्यक्ष से बात की तो पता चला कि संबंधित नाम की कोई लड़की यहां रेजिडेंट नहीं है। जिस छात्र पर आरोप लगा था उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की ने छात्र को भी फोन किया था। एक बार उसने दो हजार रुपये दे दिये। बाद में फिर उसे और पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगी। जब छात्र ने पैसा देने के लिए मना किया तो उसने एंटी रैगिंग कमेटी में शिकायत कर दी। जांच में पता चला यही लड़की एक और लड़के से भी पैसे पैसे ले चुकी है。

सामान्य प्रश्न

आईएमएस-बीएचयू में ब्लैकमेलिंग के मामले कितने हैं?
एंटी रैगिंग कमेटी के पास पिछले एक सप्ताह में ब्लैकमेलिंग के दो मामले पहुंचे हैं।

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