46वीं पुण्यतिथि पर मौ रफी को दी सुरीली श्रद्धांजलि
नजीबाबाद में रफी फैंस ने महान गायक पद्मश्री मौहम्मद रफी की 46वीं पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। कार्यक्रम में वसीम अहमद ने कहा कि रफी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। गायक शादाब ज़फर, अल्ताफ रजा़ और लईक अहमद ने उनके गीत गाए। सभी ने उन्हें 'भारत रत्न' का सच्चा हकदार बताया।
नजीबाबाद। रफी फैंस ने एक शाम रफी के नाम का आयोजन किया और सदी के महान गायक पद्मश्री मौहम्मद रफी की 46वी पुण्यतिथि पर रफी साहब के गाये। मौहल्ला मुनीरगंज में मास्टर दिलदार अहमद के आवास पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वसीम अहमद ने कहा कि रहती दुनिया तक यू ही लाखो की जुबान और दिलो में रफी जिन्दा रहेंगे। शादाब ज़फर, अल्ताफ रजा़, लईक अहमद उर्फ लक्की ने उनके गीतो को गाकर रफी को याद किया। कहा कि वे भारत रत्न के सच्चे हक़दार है। देश के ऐसे महान गायक को अगर भारत सरकार 'भारत रत्न' से नवाज़ती है तो ये रफी प्रेमियो के लिए एक बहुत बडा़ तोहफा होगा।
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