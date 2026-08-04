बाढ़ पर रखें नजर, सर्तकता के साथ करें त्वरित कार्रवाई

बाढ़ पर रखें नजर, सर्तकता के साथ करें त्वरित कार्रवाई
रायबरेली में अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने गंगा घाट का निरीक्षण किया और बाढ़ की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने जलस्तर की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी तंत्र और बचाव कार्यों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और लोगों को सतर्क किया जाए।
रायबरेली, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने गेगासों गंगा घाट का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ को लेकर की गयी तैयारियों के बारे में जाना। उन्होंने गंगा के जलस्तर, घाटों की सुरक्षा व्यवस्था, संभावित संवेदनशील स्थलों, बाढ़ शरणस्थलों (फ्लड शेल्टर), बाढ़ चौकियों, चेतावनी एवं सूचना तंत्र, नावों एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता तथा आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को दे,खा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने तहसीलदार से कहा कि गंगा के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए। जलस्तर वृद्धि की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों एवं सम्बंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए। समस्त बाढ़ शरण स्थलों एवं बाढ़ चौकियों को पूर्णत: सक्रिय एवं अलर्ट रखा जाए।
नाव, गोताखोर, राजस्व, पुलिस एवं अन्य सम्बंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित रखते हुए किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए।घाटों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दी जाए, संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग एवं चेतावनी संकेतक लगाए जाएं तथा आमजन को नदी के तेज बहाव एवं गहरे पानी में प्रवेश न करने के प्रति लगातार जागरूक किया जाए। संभावित बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जन-धन की किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए तथा आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रारंभ किए जा सकें।
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