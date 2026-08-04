Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाढ़ पर रखें नजर, सर्तकता के साथ करें त्वरित कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

रायबरेली में अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने गंगा घाट का निरीक्षण किया और बाढ़ की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने जलस्तर की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी तंत्र और बचाव कार्यों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और लोगों को सतर्क किया जाए।

बाढ़ पर रखें नजर, सर्तकता के साथ करें त्वरित कार्रवाई

रायबरेली, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने गेगासों गंगा घाट का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ को लेकर की गयी तैयारियों के बारे में जाना। उन्होंने गंगा के जलस्तर, घाटों की सुरक्षा व्यवस्था, संभावित संवेदनशील स्थलों, बाढ़ शरणस्थलों (फ्लड शेल्टर), बाढ़ चौकियों, चेतावनी एवं सूचना तंत्र, नावों एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता तथा आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को दे,खा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने तहसीलदार से कहा कि गंगा के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए। जलस्तर वृद्धि की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों एवं सम्बंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए। समस्त बाढ़ शरण स्थलों एवं बाढ़ चौकियों को पूर्णत: सक्रिय एवं अलर्ट रखा जाए।

नाव, गोताखोर, राजस्व, पुलिस एवं अन्य सम्बंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित रखते हुए किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए।घाटों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दी जाए, संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग एवं चेतावनी संकेतक लगाए जाएं तथा आमजन को नदी के तेज बहाव एवं गहरे पानी में प्रवेश न करने के प्रति लगातार जागरूक किया जाए। संभावित बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जन-धन की किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए तथा आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रारंभ किए जा सकें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganga River Raebareli News Raebareli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।