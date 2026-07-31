24 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद
रायबरेली में, जिला आबकारी अधिकारी की टीम ने डॉ रमेश यादव के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी की। सरेनी क्षेत्र के बैरुआ में 60 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया और 24 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
रायबरेली। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तीन में डॉ रमेश यादव की टीम ने कई स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की। इसके दौरान सरेनी क्षेत्र के बैरुआ में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर छापेमारी की गई। इसमें 60 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया और 24 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जबकि एक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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