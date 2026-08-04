बिना लाइसेंस चल रहे 29 होटल-लॉज बंद होंगे

रायबरेली संवाददाता। जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे दो दर्जन से ज्यादा होटलों और लॉज पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इन होटलों और लॉज को तत्काल बंद करवाकर आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया है। इससे होटल-रेस्टोरेंट और लॉज संचालकों में हड़कंप मचा है। यह कार्रवाई लालगंज, बछरावां, डलमऊ और ऊंचाहार क्षेत्र में की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बताया कि जिले के 29 होटलों-लॉज और रेस्टोरेंट को पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय बीतने के बावजूद संचालकों ने अपने होटल-रेस्टोरेंट और लॉज को सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण पंजीकृत नहीं कराया।

प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार बिना पंजीकरण होटल, लॉज और लॉन का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। इसके तहत लालगंज तहसील क्षेत्र में छह, डलमऊ में पांच, बछरावां सात और ऊंचाहार में 11 होटल-रेस्टोरेंट और लॉज बंद कराने का आदेश दिया गया है। लालगंज एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से टीम गठित की गई है। टीम में लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है। टीम वर्क के रूप में अभियान चलाकर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जाएगा, जो बिना पंजीकरण संचालित हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोटिस के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।