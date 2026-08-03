बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने बताया लोकतंत्र अभी जिंदा है : राधाकृष्ण
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह हार सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की हार है। राधाकृष्ण किशोर ने बांकीपुर की जनता को जीत की बधाई भी दी।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के परिणाम से यह साबित हो गया है कि लोकतंत्र अभी भी मजबूत है। उपचुनाव के नतीजे ने यह भी दिखा दिया है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री का तिलिस्म अब जनता के अंदर से खत्म हो रहा है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह हार सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की हार है, क्योंकि बांकीपुर उनकी पुरानी सीट रही है। ऐसे में उपचुनाव परिणाम के बाद नैतिकता के आधार पर नितिन नबीन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नितिन नबीन पहले बांकीपुर से विधायक थे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यह उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की।
बांकीपुर की जनता को दी बधाई
राधाकृष्ण किशोर ने बांकीपुर की जनता को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश की दतिया सीट का जिक्र किया, जहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी।
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