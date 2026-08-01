मजदूर की बेटी रचना बनी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्लांट ऑपरेटर

धरहरा प्रखंड की 22 वर्षीय रचना कुमारी ने सीमित संसाधनों के बावजूद भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्लांट ऑपरेटर की नौकरी हासिल की। उन्होंने अपनी शिक्षा नवोदय विद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। रचना अपने माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं।

धरहरा, प्रवीण सिंह/ एक संवाददाता। धरहरा प्रखंड के औड़ाबगीचा गांव की 22 वर्षीय रचना कुमारी ने सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़ाई शुरू करने वाली रचना का चयन , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ,मुंबई में प्लांट ऑपरेटर पद पर हुआ है।

रचना की शिक्षा यात्रा उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को संस्थान में योगदान दिया और प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी में टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रचना के पिता रंजीत यादव धरहरा की स्थायी पौधशाला में दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता मुनेश्वरी कुमारी आशा कार्यकर्ता हैं। परिवार की सीमित आय के बावजूद माता-पिता ने बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। रचना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हवेली खड़गपुर स्थित नवोदय विद्यालय से इंटरमीडिएट में टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा साबित की। आगे की पढ़ाई उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से बीएससी कर पूरी की। रचना ने बताया कि,उन्होंने भाभा संस्थान की वैकेंसी निकलने पर आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में सफलता मिलने के बाद उन्होंने संस्थान में योगदान दिया।

आर्थिक संकट और प्रेरणा प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी में टॉपर बनने पर उन्हें विशेष सराहना भी मिली। उन्होंने बताया कि, पढ़ाई के दौरान आर्थिक संकट कई बार सामने आया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें एलआईसी की ओर से लगभग 60 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिली, जिससे उच्च शिक्षा जारी रखने में काफी सहायता मिली। रचना अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा मोहनपुर निवासी डॉ. अरविंद कुमार सिंह को देती हैं। उन्होंने बताया कि डॉ. सिंह ने पढ़ाई के दौरान हरसंभव सहयोग और मार्गदर्शन दिया। डॉ. अरविंद कुमार सिंह द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित लेफ्टिनेंट नीरज मेमोरियल प्रतियोगिता ने भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा और आर्थिक मदद दी।

भविष्य के सपने रचना का सपना यहीं नहीं रुका है। वह नौकरी के साथ मिलने वाले फुर्सत के समय में बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो आर्थिक अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। उनकी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और ग्रामीण इसे बेटियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण मान रहे हैं।