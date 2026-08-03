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शहीद शक्ति की जयंती पर शशनाम कॉलेज में क्विज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती पर सिजुआ के महतो इंटर कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें झारखंड से जुड़ी विषयों पर प्रश्न पूछे गए। टॉप 10 छात्रों को स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षकों व छात्रों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी।

शहीद शक्ति की जयंती पर शशनाम कॉलेज में क्विज

शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज सिजुआ में रविवार को शक्तिनाथ महतो की जयंती पर क्विज का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में बेहतर अंक लाने वाले 10 टॉपर छात्र-छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पारितोषिक दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों व छात्र-छात्राओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य रमेश प्रसाद, प्रो मोकितउद्दीन, प्रो रमेश प्रसाद, प्रो समीर कुमार महतो, प्रो अविनाश कुमार, प्रो कल्पना कुमारी, प्रो राखोहारी महतो, प्रो राजू महतो, प्रो मनोज कुमार महतो, प्रो मेघनाथ महतो, प्रो राकेश कुमार महतो, प्रो दिनेश मधेशिया आदि उपस्थित थे।

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