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संकुल बैठकों से बेहतर बनाएं शिक्षण व्यवस्था, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अजीतमल में त्रैमासिक संकुल शिक्षक बैठक हुई, जिसमें शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। शिक्षकों से विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संकुल बैठकों का सही ढंग से उपयोग करने को कहा गया।

संकुल बैठकों से बेहतर बनाएं शिक्षण व्यवस्था, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अजीतमल के सभागार में शुक्रवार को त्रैमासिक संकुल शिक्षक बैठक हुई। इसमें शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। शिक्षकों से संकुल बैठकों को महज औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए इनके माध्यम से विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने को कहा गया। डायट प्राचार्य कपूर सिंह परिहार ने शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। संकुल स्तर पर होने वाली शिक्षक बैठकें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

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इनमें विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा के साथ उनके समाधान और बेहतर शिक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने बच्चों के नैतिक और संस्कारयुक्त विकास पर भी जोर दिया। कहा कि शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। बच्चों में मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर उन्हें जागरूक करने और पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. विजय राजपूत ने कहा कि संकुल शिक्षक बैठकें नियमित और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। शिक्षक इनमें अपने अनुभव, बेहतर शिक्षण विधियों और नवाचारों को साझा करें। एक-दूसरे के सफल प्रयोगों को विद्यालयों में अपनाने से शिक्षण प्रक्रिया बेहतर होगी और इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। बैठक में अजीतमल और अछल्दा ब्लॉक के नोडल शिक्षक व संकुल शिक्षक मौजूद रहे। अंत में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया गया।

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